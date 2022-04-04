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Оккупанты обстреляли окрестности Днепропетровщины

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Оккупанты обстреляли окрестности Днепропетровщины

Обошлось без жертв.

Ночью 4 апреля российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов на границе Днепропетровской и Херсонской областей.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Обошлось без жертв. В целом по состоянию на утро ситуация в регионе контролируется.

Врага на территории Днепропетровщины нет, подчеркнул Лукашук.

Напомним, в Днепропетровской области двое местных жителей подорвались на заряде от кассетного боеприпаса, выпущенного российскими оккупантами.

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