Окупанти обстріляли околиці Дніпропетровщини

Обійшлося без жертв.
Вночі 4 квітня російські окупанти обстріляли декілька населених пунктів на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Обійшлося без жертв. В цілому станом на ранок ситуація в регіоні контрольована.
Ворога на території Дніпропетровщини немає, підкреслив Лукашук.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє місцевих мешканців підірвалися на заряді від касетного боєприпасу, випущеного російськими окупантами.
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