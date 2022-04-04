Окупанти обстріляли околиці Дніпропетровщини

Обійшлося без жертв.

Вночі 4 квітня російські окупанти обстріляли декілька населених пунктів на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Обійшлося без жертв. В цілому станом на ранок ситуація в регіоні контрольована.

Ворога на території Дніпропетровщини немає, підкреслив Лукашук.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє місцевих мешканців підірвалися на заряді від касетного боєприпасу, випущеного російськими окупантами.

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