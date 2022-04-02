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У Кривому Розі батько та син підірвалися на касетному боєприпасі російських окупантів

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У Кривому Розі батько та син підірвалися на касетному боєприпасі російських окупантів

Фото із соцмереж

Не можна підходити до сріблястих циліндриків.

На Дніпропетровщині двоє місцевих мешканців підірвалися на заряді від касетного боєприпасу, випущеного російськими окупантами.

Про це заявив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Як стало відомо, у Криворізькому районі загинув батько та син, які підірвалися на боєприпасі, випущеному російськими окупантами. Снаряд після детонації розкидає касетні заряди. Здетонувати він може протягом 40 годин.

“Цивільні люди знайшли їх та принесли додому. Я вже кілька днів по місцевих телеканалах, радіостанціях, в ефірі центральних телеканалів, у соцмережах закликаю, що не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 см та діаметром приблизно 2 см”, - наголосив Олександр Вілкул.

Якщо ви побачили на вулиці такий боєприпас, негайно повідомте про це на лінію “102” або “101”.

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