Містика Чорнобаївки: Арестович повідомив про 13 і 14 рази

Містика Чорнобаївки: Арестович повідомив про 13 і 14 рази

ЗСУ розгромили батальйон і батарею російських окупантів.

Українські збройні сили продовжують захищати рідну землю від російських загарбників, які вдерлися до нашої держави, вбивають та знущаються з мирного населення.

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Як розповів радник ОП Олексій Арестович під час брифінгу 2 квітня, вчора ЗСУ нанесли удар по колоні окупантів, яка зайшла з Курської області РФ.

"По одній із таких колон, яка зайшла сьогодні вночі, був нанесений дуже потужний удар, і там виникла така собі Чорнобаївка", - повідомив Арестович.

Він також додав, що вчора, 1 квітня, у Чорнобаївці було знову знищено техніку ворога.

"13 і 14 раз – (ЗСУ було знищено, - ред.) батальйон і батарею російських збройних сил", - додав він.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, як два українських танки знищили 10 ворожих у селі Дмитрівка під Києвом.

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