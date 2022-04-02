Мистика Чернобаевки: Арестович сообщил о 13 и 14 разах

ВСУ разгромили батальон и батарею российских оккупантов.
Украинские вооруженные силы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков, которые, ворвавшись в наше государство, убивают и издеваются над мирным населением.
Как рассказал советник ОП Алексей Арестович во время брифинга 2 апреля, вчера ВСУ нанесли удар по колонне оккупантов, зашедшей из Курской области РФ.
"По одной из таких колонн, которая зашла сегодня ночью, был нанесен очень мощный удар, и там возникла этакая Чернобаевка", — сообщил Арестович.
Он также добавил, что вчера, 1 апреля, в Чернобаевке была снова уничтожена техника врага.
"13 и 14 раз – (ВСУ было уничтожено, — ред.) батальон и батарею российских вооруженных сил", — добавил он.
Напомним, ранее Арестович рассказал, как два украинских танка уничтожили 10 вражеских в селе Дмитровка под Киевом.
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