До 1,5 тысячи белорусов уже воюют в ВСУ - представитель Тихановской

До 1,5 тысячи белорусов уже воюют в ВСУ - представитель Тихановской

Белорусы оказывают противодействие войне и на территории своей страны.

В войне против России на стороне Украины участвуют уже около 1,5 граждан Беларуси, о чем во время телемарафона заявил глава кабинета представителей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Валерий Ковалевский.

"Многие белорусы выезжают в Украину, чтобы сопротивляться с оружием в руках. Цифры отличаются, примерно от 500 до 1500 тыс. белорусов уже воюют в ВСУ. Большинство белорусов ассоциируют успех в этой войне с нашим личным построением демократической независимой Беларуси", — рассказал политик .

При этом он заявил, что белорусы децентрализованно оказывают противодействие войне и на территории Беларуси.

"Диверсионные акты белорусов – народный порыв. Белорусы относятся к этой войне категорически негативно", – отметил Ковалевский.

По его словам, в начале войны есть значительная вина действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Для нас очень важно поддерживать антивоенное настроение в обществе. Происходящее сегодня — это вина Лукашенко, без него этой войны могло не быть вообще. Беларусь продолжает оказывать материальную поддержку российским войскам, обеспечивая надежный комфортный тыл", — подытожил политик.

В Генштабе ВСУ сообщили, сколько кафиров сейчас находится на территории Украины. Так, по предварительной информации, на территории нашего государства привлечены около 78 батальонно тактических групп (БТГр).

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ за 2 апреля.