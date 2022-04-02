До 1,5 тисячі білорусів вже воюють у ЗСУ - представник Тихановської

До 1,5 тисячі білорусів вже воюють у ЗСУ - представник Тихановської

Білоруси децентралізовано чинять протидію війні й на території своєї країни.

У війні проти Росії на стороні України беруть участь вже близько 1,5 громадян Білорусі, про що під час телемарафону заявив голова кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський.

"Багато білорусів виїжджають до України, щоб чинити спротив зі зброєю в руках. Цифри різняться, приблизно від 500 до 1500 тис. білорусів вже воюють в ЗСУ. Більшість білорусів асоціюють успіх у цій війні з нашою особистою побудовою демократичної незалежної Білорусі", — розповів політик.

При цьому він заявив, що білоруси децентралізовано чинять протидію війні й на території Білорусі.

"Диверсійні акти білорусів — народний порив. Білоруси ставляться до цієї війни категорично негативно", — зауважив Ковалевський.

За його словами, у початку війни є значна провина чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Для нас дуже важливо підтримувати антивоєнний настрій в суспільстві. Те, що відбувається сьогодні — це вина Лукашенка, без нього цієї війни могло не бути взагалі. Білорусь продовжує надавати матеріальну підтримку російським військам, забезпечуючи надійний комфортний тил", — підсумував політик.

У Генштабі ЗСУ повідомили, скільки окупантів наразі перебуває на території України. Так, за попередньою інформацією, на території нашої держави залучено близько 78 батальйонно тактичних груп (БТГр).

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 2 квітня.