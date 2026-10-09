Кличко отримав опіку над майном Гайден Панеттьєрі

Володимир Кличко / © Associated Press

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Володимиру Кличку дозволено забезпечити збереження спадщини його покійної колишньої нареченої Гайден Панеттьєрі для їхньої доньки Каї.

Про це пише stern.de.

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У четвер суд у Каліфорнії надав колишньому професійному боксеру право тимчасово опікуватися фінансовими інтересами одинадцятирічної дівчинки.

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11-річна донька Кая також була присутня на слуханні щодо позову про спадщину.

Раніше повідомлялося, що Кличко планує власним коштом погасити податковий борг своєї колишньої нареченої. Йдеться приблизно про 30 тисяч доларів. Спортсмен хоче запобігти штрафам, через які їхня спільна донька може втратити частину спадщини матері.

Після смерті акторки її єдиною спадкоємицею стала 11-річна Кая — донька Панеттьєрі та Кличка. Вартість майна, яке вона має успадкувати, оцінюють приблизно у 6 мільйонів доларів.

Однак спадкову справу не врегулювали, а суд ще не призначив особу, уповноважену управляти майном померлої акторки.

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Через це Кличко звернувся до суду Лос-Анджелеса з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна доньки. Також Кличко стверджує, що частина її речей могла опинитися в ломбарді, та просить правоохоронців розібратися у ситуації.

Що відомо про смерть акторки Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року. З’ясувалось, що Гайден Панеттьєрі померла через «токсичний вплив» фентанілу — потужного синтетичного опіоїдного анальгетику — на її організм. Смерть акторки визнали нещасним випадком.

Відомо, що у момент смерті поруч із нею був Браян Гікерсон, який виявив її непритомною. Чоловік намагався її реанімувати, ввівши наркан — препарат, що допомагає швидко усунути передозування опіоїдами. Однак це не допомогло, тож він викликав швидку. Медики констатували смерть акторки.

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