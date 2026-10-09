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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Кличко получил опеку над имуществом Хайден Панеттьери

Бывший жених актрисы, умершей в августе, добился справедливости в суде.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Кличко

Владимир Кличко / © Associated Press

Владимиру Кличко разрешено обеспечить сохранение наследия его покойной бывшей невесты Хайден Панеттьери для их дочери Каи.

Об этом пишет stern.de.

В четверг суд в Калифорнии предоставил бывшему профессиональному боксеру право временно заботиться о финансовых интересах одиннадцатилетней девочки. 11-летняя дочь Кая также присутствовала на слушании по иску о наследстве.

Ранее сообщалось, что Кличко планирует за свой счет погасить налоговый долг своей бывшей невесты. Речь идет примерно о 30 тысячах долларов. Спортсмен хочет предотвратить штрафы, из-за которых их общая дочь может потерять часть наследства матери.

После смерти актрисы ее единственной наследницей стала 11-летняя Кая — дочь Панеттьери и Кличко. Стоимость имущества, которое она должна унаследовать, оценивается примерно в 6 миллионов долларов.

Однако наследственное дело не урегулировали, а суд еще не назначил лицо, уполномоченное управлять имуществом умершей актрисы.

Поэтому Кличко обратился в суд Лос-Анджелеса с просьбой назначить его временным опекуном имущества дочери. Также Кличко утверждает, что часть ее вещей могла оказаться в ломбарде и просит правоохранителей разобраться в ситуации.

Что известно о смерти актрисы Панеттьери

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года. Выяснилось, что Панеттьери умерла из-за «токсического воздействия» фентанила — мощного синтетического опиоидного анальгетика — на его организм. Смерть актрисы сочли несчастным случаем.

Известно, что в момент смерти рядом с ней был Брайан Гикерсон, обнаруживший ее без сознания. Мужчина пытался ее реанимировать, введя наркан — препарат, помогающий быстро устранить передозировку опиоидами. Однако это не помогло, поэтому он вызвал скорую. Медики констатировали смерть актрисы.

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