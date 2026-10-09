Как собирать и использовать плоды шиповника

Шиповник / © Credits

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Плоды шиповника — это небольшие съедобные образования с семенами, которые образуются на различных видах роз после того, как цветы отцветают. Эти плоды размером с ягоду, напоминающие крошечные дикие яблоки, остаются на кончиках стеблей; их цвет может варьироваться от красного или оранжевого до фиолетового или чёрного.

Хотя многие садоводы обрезают увядшие цветы, чтобы стимулировать дальнейшее цветение, если оставить их дозревать в плоды, это придаст саду декоративности и станет вкусным угощением для птиц.

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The Spruce рассказывает, как легко собрать эти плоды для приготовления вкусного чая, желе и т. д.

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Полезные свойства и способы применения плодов шиповника

Съедобны как лепестки, так и плоды роз, причём плоды считаются полезными для здоровья. Все розы образуют плоды, хотя считается, что самые вкусные из них у розы морщинистой (Rosa rugosa) — вида кустарниковых роз. Эти плоды, как правило, самые крупные и многочисленные; их часто используют для приготовления:

Желе и сиропы

Соусов, супов и приправ

Фруктовой пастилы

Чай из шиповника

Не употребляйте плоды роз, обработанные пестицидами, не предназначенными для пищевых культур. Если вы не уверены, лучше вообще отказаться от использования пестицидов, если планируете употреблять плоды в пищу.

Как и когда собирать плоды шиповника

Шиповник / © Credits

Лучшее время для сбора плодов шиповника — после того, как первый лёгкий заморозок коснется листьев, но до наступления сильных морозов, способных заморозить сами плоды. Лёгкий заморозок помогает сделать их вкус слаще. Сбор после наступления заморозков также полезен для самого растения: если срезать плоды раньше, это может стимулировать образование новых побегов, которые погибнут во время следующих холодов.

Плоды должны быть упругими и иметь насыщенный цвет. Обычно спелые плоды шиповника — красные или оранжевые. Морщинистые или пересохшие плоды лучше оставить на кустах для птиц; они уже не такие вкусные, а их мякоть может стать слишком мягкой и непригодной для сбора.

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Чтобы собрать плоды:

Наденьте садовые перчатки, чтобы не пораниться о шипы на стеблях.

Срывайте полностью созревшие плоды или срезайте их ножом или ножницами.

Подготовка плодов

Удалите плодоножку и остатки цветка. Крепко удерживая плод, разрежьте его пополам. Если плоды слишком мелкие для ножа, эту работу можно выполнить ножницами.

Можно использовать и целые плоды, но семена внутри покрыты мелкими волосками, которые могут раздражать слизистую оболочку, поэтому перед употреблением их лучше удалить. Разрежьте плоды пополам и извлеките семена вручную. Если вы готовите желе, удалять семена необязательно.

Промывка, обработка и хранение

Тщательно промойте плоды шиповника под проточной водой в дуршлаге. Их можно использовать сразу, а также сушить или замораживать для дальнейшего хранения.

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Чтобы получить максимальную пользу для здоровья, употребляйте шиповник в свежем виде. При сушке плоды теряют большую часть витамина С.

Использование шиповника в пищу

Два самых распространённых способа использования и заготовки шиповника — это приготовление желе и чая.

Желе из шиповника

Шиповник можно варить для получения сока, который используют для приготовления джемов и желе. Сок можно процедить и использовать сразу или заморозить (он хранится до года). При приготовлении желе шиповник часто смешивают с другими фруктами или ягодами, например, яблоками или клюквой. Чтобы получить сок для приготовления желе, удалите с плодов шиповника остатки цветков и плодоножек.

Промойте плоды в прохладной воде.

Положите шиповник в кастрюлю, залейте водой и варите на медленном огне 15 минут.

Остудите, а затем процедите через марлю в емкость. Из примерно 450 г шиповника получается около 2 стаканов сока.

Сок шиповника также можно использовать для придания вкуса коктейлям (алкогольным и безалкогольным) или в качестве освежающего напитка с кислинкой, добавив несколько столовых ложек сока в холодную воду.

Чай из шиповника

Чтобы высушить шиповник для чая, разложите плоды на противнях и сушите в духовке или электросушилке при температуре около 43 °C, пока они не станут сухими и ломкими. Полностью высушенные плоды храните в герметичных банках.

Для приготовления чая из свежей шиповники залейте 4–8 плодов стаканом кипятка и настаивайте 10–15 минут. Не используйте алюминиевую посуду, так как она может изменить цвет плодов; кроме того, алюминий препятствует усвоению витамина С из шиповника. Посуда из нержавеющей стали вполне подходит.

Для приготовления чая из сушеной шиповники потребуется вдвое меньше плодов (в данном случае — от 2 до 4), чем для чая из свежих.

Если вы хотите попробовать шиповник, но у вас его нет в саду или вы не хотите тратить время на удаление семян и прочую подготовку, чай из шиповника можно легко купить во многих продуктовых магазинах.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли есть плоды любой розы?

Плоды всех видов роз съедобны. Главное — убедиться, что они не подвергались обработке пестицидами.

Безопасно ли употреблять плоды шиповника и каков их вкус

Плоды шиповника можно есть в сыром виде. Однако сначала следует удалить волоски, вызывающие зуд и окружающие семена.

Плоды шиповника обладают цветочным, слегка сладковатым и терпким вкусом. По степени терпкости они напоминают цитрусовые.

Когда следует собирать плоды шиповника

Лучшее время для сбора плодов шиповника — осень, вскоре после первых заморозков. Некоторые считают, что из-за холодной погоды в плодах накапливаются сахара, благодаря чему они становятся слаще.

Как лучше всего перерабатывать плоды шиповника

Один из самых простых способов переработки шиповника — это сушка. Его можно сушить на солнце, в духовке или в дегидраторе. Плоды можно сушить целиком, хотя в таком виде они сохнут дольше.

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