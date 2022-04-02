38-й день війни в Україні: Арестович розповів про ситуацію на Херсонському напрямку

38-й день війни в Україні: Арестович розповів про ситуацію на Херсонському напрямку

Наступальні дії маленькі, тактичні, але "все ж таки наступальні", зауважив Арестович.

Збройні сили України продовжують наступ на Херсонському напрямку.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович 2 квітня.

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"Наші війська на Херсонському напрямку продовжують наступальні дії - тактичні, маленькі, але все ж таки наступальні. Противник тримає оборону", - сказав він.

Арестович також нагадав про ганебну поразку армії Російської Федерації уже в 13-14 рази в Чорнобаївці. За його словами, українські захисники знищили батальйон російських Збройних сил.

Як раніше повідомляли, у Херсонській області загарбники викрали міського очільника Таврійська.

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