38-й день війни в Україні: Арестович розповів про ситуацію на Херсонському напрямку

Наступальні дії маленькі, тактичні, але "все ж таки наступальні", зауважив Арестович.
Збройні сили України продовжують наступ на Херсонському напрямку.
Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович 2 квітня.
"Наші війська на Херсонському напрямку продовжують наступальні дії - тактичні, маленькі, але все ж таки наступальні. Противник тримає оборону", - сказав він.
Арестович також нагадав про ганебну поразку армії Російської Федерації уже в 13-14 рази в Чорнобаївці. За його словами, українські захисники знищили батальйон російських Збройних сил.
Як раніше повідомляли, у Херсонській області загарбники викрали міського очільника Таврійська.
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