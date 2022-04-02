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Окупанти викрали міського очільника Таврійська на Херсонщині

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Окупанти викрали міського очільника Таврійська на Херсонщині

Чоловік не виходить на зв'язок.

У Херсонській області  окупанти викрали міського очільника Таврійська.

Про це йдеться на сторінці Таврійської міської територіальної громади у Facebook.

Від вечора 1 квітня відсутня інформація про місцеперебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими.

"Мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до очільника міста достовірно поки не встановлені. Сподіваємось, що з Миколою Івановичем усе гаразд і він матиме змогу якнайшвидше продовжити виконання своїх службових обов’язків міського голови, який персонально відповідає за життєдіяльність 18-тисячної громади", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські окупанти захопили в полон заступника голови однієї з ОТГ на Сумщині.

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