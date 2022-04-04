Кулеба розкритикував новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Очільник МЗС вважає, що цього недостатньо.

Міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував п'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який незабаром планують ввести. За його словами, обмеження мають бути жорсткішими.

Про це він повідомив у себе в Twitter.

Кулеба зазначив, що знає про роботу над введенням нових обмежень, однак хоче чіткого публічного сигналу.

Також читайте Окупанти обстріляли Луганщину з мінометів: загинули два волонтери

"П'ятий пакет у його нинішньому вигляді – недостатня відповідь на злочин Росії та російську агресію", - підкреслив міністр.

Він зауважив, якщо пакет санкцій приймуть у тому вигляді, в якому він є, Україні доведеться публічно виступити та дати об'єктивну, неупереджену оцінку невідповідності реакції на ситуацію на місцях.

Кулеба вважає, що п'ятий пакет санкцій ЄС має включати більше банків Росії, відключених від SWIFT, заходи щодо запровадження ембарго на російські нафту, газ та вугілля, закриття портів ЄС для російських суден та товарів.

Нагадаємо, що після опублікованих страшних світлин з Бучі, Гостомеля, Ірпеня США планують дуже скоро запровадити додаткові санкції проти країни-агресорки Росії.

Читайте також: