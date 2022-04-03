Церковний календар на 4 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 4 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 4 квітня в церковному календарі

4 квітня церква вшановує вшанування пам’яті священномученика Василія, пресвітера Анкирського . Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 4 квітня — день пам’яті священномученика Василія, пресвітера Анкирського

У понеділок, 4 квітня 2022 року, Церква вшановує пам’ять священномученика Василія, пресвітера Анкирського .

Священномученик Василій був прествітером в місті Анкира, що в Галатії. В часи, коли країною широко розповсюджувалася аріанська єресь, він закликав свою паству триматися канонів Православ'я. Через це Василія позбавили священницького сану в місцевому аріанському соборі. Пізніше 230 єпископів під час Палестинського Собору повернули йому його сан пресвітера.

Василій продовжив відкрито проповідувати Православ'я та критикувати аріанські вчення. Через це він став жерствою переслідувань та катувань. Його навіть визнали людиною, яка є небезпечною для держави. Щоб пресвітер Василій відійшов від Православ'я, до нього преставили двох відступників - Пегасія та Елпидія. Проте святий і далі непохитно стояв на своєму, за що його знову катували.

Коли до міста прибув сам імператор Юліан Відступник, то Василій перед ним відкрито на суді визнав, що сповідує віру Ісуса Христа. Тоді імператор так розізлився, що наказав вирізати зі шкіри пресвітера ремені. Однак святий стійко пережив цю муку. Тоді його почали колоти гарячими прутами і палити. Муки були такі страшні, що він впав і почав голосно молитися.

Після того, як Василій закінчив свою молитву, він заснув блаженним вічним сном. Сталося це 29 червня 362 року.

Церковний календар на 4 квітня: відео