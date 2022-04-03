Церковный календарь на 4 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 4 апреля и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 4 апреля в церковном календаре

4 апреля церковь чтит память священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 4 апреля – день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского

В понедельник, 4 апреля 2022 года, Церковь чтит память священномученика Василия, пресвитера Анкирского.

Священномученик Василий был прествитером в городе Анкира в Галатии. Во времена, когда по стране широко распространялась арианская ересь, он призвал свою паству держаться канонов Православия. Поэтому Василия лишили священнического сана в местном арианском соборе. Позже 230 епископов во время Палестинского Собора вернули ему его сан пресвитера.

Василий продолжил открыто проповедовать православие и критиковать арианские учения. Поэтому он стал жертвой преследований и пыток. Его даже признали человеком, который опасен для государства. Чтобы пресвитер Василий отошел от Православия, к нему преставили двух отступников – Пегасию и Элпидию. Однако святой и дальше стоял на своем, за что его снова пытали.

Когда в город прибыл сам император Юлиан Отступник, Василий перед ним открыто на суде признал, что исповедует веру Иисуса Христа. Тогда император так разозлился, что приказал вырезать из кожи пресвитера ремни. Однако святой стойко пережил это мучение. Тогда его начали колоть горячими прутьями и курить. Муки были так страшны, что он упал и начал громко молиться.

После того, как Василий закончил свою молитву, он уснул блаженным вечным сном. Случилось это 29 июня 362 года.

Церковный календарь на 4 апреля: видео