Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака: день борьбы добра со злом

Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака: день борьбы добра со злом

День борьбы между добром и злом, когда нельзя оставаться "между капельками", а нужно выбрать, на чьей стороне ты находишься.

Каждый волен сам определять, что ему ближе – свет или тьма, но стоит помнить о том, что рано или поздно за свою позицию придется отвечать, да и закон бумеранга никто не отменял. С плохим настроением, которое сегодня "накроет" многих, необходимо бороться, настраивая себя на позитивный лад.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 апреля для Овнов

Любой умственной работе сегодня нужно предпочесть физический труд, даже незначительная нагрузка – например, наведение порядка в доме – не только облагородит пространство вокруг, но и улучшит настроение.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 апреля для Тельцов

Соблазну показать свой характер окружающим необходимо противиться всеми возможными способами: почувствовав желание вспылить или нагрубить, сделайте глубокий вдох и мысленно сосчитайте до десяти.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 апреля для Близнецов

Даже если в вашем населенном пункте отрыли продаж алкоголя, не стоит торопиться его принимать: и терапевтическая доза в триста капель может сделать вас чрезмерно слезливыми и болтливыми.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 апреля для Раков

День благоприятен для серьезного разговора с близким человеком, отношения с которым в последнее время могли разладиться: сегодня вам удастся достичь понимания даже в самых важных вопросах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 апреля для Львов

Любые медицинские манипуляции – и прежде всего хирургические операции любого масштаба – вместо пользы могут принести вред, поэтому сегодня от них желательно отказаться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 апреля для Дев

Лучший отдых для вас в это время – смена рода занятий: это даст возможность переключить внимание и, как следствие, восстановить силы и пополнить запас необходимой для жизни и работы энергии.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 апреля для Весов

Не время выяснять отношения с близким человеком: ссора, вероятная в этот день, окажется совершенно некстати, поскольку может привести не просто к конфликту, а к расставанию, которого не хочет никто.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 апреля для Скорпионов

Пожелания, которые вы решите высказать в адрес окружающих вас людей, должны быть исключительно положительного свойства, даже если они, на ваш взгляд, этого не достойны: не стоит опускаться до их уровня.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 апреля для Стрельцов

Не давайте никому обещаний, даже если у вас есть хоть малейшее сомнение в том, что вы сможете их выполнить, в противном случае впоследствии придется краснеть из-за своей ненадежности и необязательности.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 апреля для Козерогов

Меньше говорить и больше слушать нужно всегда, но сегодня – особенно: так вы сможете разобраться в хитросплетениях отношений окружающих вас людей и сделать из ставших вам известными фактов важные выводы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 апреля для Водолеев

Тем, кто давно собирался поговорить на важную тему – например, определить цели и стратегию своей деятельности на ближайшее время – стоит воспользоваться благоприятным временем.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 апреля для Рыб

День, когда категорически необходимо найти себе занятие, даже если необходимости в работе нет: они отвлекут вас от грустных мыслей, которые – с большой долей вероятности – "накроют" вас с самого утра.

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