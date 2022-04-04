40-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

40-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро добавляют баланс в нашей жизни.

Карты Таро, наиболее популярные бревна, предназначенные для гадания, были созданы в средневековой Италии. Правда, среди исследователей нет единого мнения о картах Таро. Многие считают, что, попав в руки простых людей, Таро превратились в разные карточные игры.

Так или иначе, существует несколько модификаций бревен Таро, которые до сих пор используют предсказатели и прорицатели в своих практиках.

Во время войны растет желание узнать свое будущее, поэтому карты Таро могут пригодиться вам.

Что ж нас всех ждет 4 апреля 2022 в 40-й день войны.

В таропрогнозе на очередной день войны в Украине есть три карты в расписании — "Звезда", "Смерть" и перевернутый "Мир". Вместе они указывают на соответствующее психоэмоциональное состояние и энергию, которая будет господствовать сегодня. Причем все эти три карты принадлежат к старшим арканам Таро, указывающим на очень важные, а, возможно, и судьбоносные события.

"Звезда" говорит о том, что, возможно, пока вы еще не чувствуете положительного преобразования вашей жизни. Но приближается время рассвета и прекрасное утро – карта "Звезда" в расписании является свидетельством тому. Семена посажены — теперь ему нужно время, чтобы вырасти. Эта карта рекомендует отбрасывать ужас, действовать смелее и дотянуться рукою небес.

Эта карта также может быть символом оптимизма и веры. Если вы будете спокойны и верить в свои силы, то сумеете добиться какой-либо поставленной цели, но очень важно понимать, какой именно она должна быть.

Не стоит бояться карте "Смерть" в сегодняшнем расписании. Другое название этой карты "Изменения". Она символизирует окончание одного жизненного раздела и начало нового.

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По сути – это прощание, финиш продолжительного марафона, конечная точка путешествия. Карта является символом изменений и событий, хотя сначала о ней думаешь в совсем другой плоскости. Несмотря на ужасное название, "Смерть" – хорошая карта, обозначающая начало и конец одновременно.

Пора перейти на новый уровень. Следует перестать зацикливаться на прошлом и дать новому войти, но при этом ваша позиция не должна быть пассивной.

Карта Таро "Мир" – это сильная карта с положительным значением, одна из самых благоприятных в бревне. Она означает достижение цели и несомненный успех, труд принесет очень богатые плоды, а результат превзойдет самые смелые ожидания. Эта карта оказывает положительное влияние на все соседние карты, значительно усиливая положительный смысл «хороших» карт и смягчая негатив карт «плохих». Однако в нашем расписании эта карта находится в перевернутом положении.

Она символизирует остановку, служит предупреждением о надвигающихся проблемах, которые нарушат ваши планы.

Эта карта сообщает, что перед началом чего-то нового нужно убедиться в грамотном завершении старика. Устранение ошибок поможет получить новые возможности в будущем.

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