ЕС обсудит ужесточение санкции против России после зверств в Буче

ЕС обсудит ужесточение санкции против России после зверств в Буче

Заседание Европейского Совета по поводу нового санкционного пакета состоится в среду, 6 апреля.

В Европейском союзе намерены ввести дополнительные санкции против России после сообщений о зверствах войск РФ против мирного населения после отступления оккупантов от окрестностей Киева.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Как рассказал дипломат, знакомый с планами ЕС, строгие карательные меры против РФ станут ответом на военные преступления российских захватчиков против безоружных украинских мирных жителей, в частности, в городе Буче возле украинской столицы.

Также читайте Движение Украины к членству в ЕС: президент Украины и глава Европейского совета обсудили ключевые вопросы

Среди планируемых мер — расширение перечня персональных санкций, запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставку энергоносителей (уголь, нефть или газ).

Ожидается, что послы ЕС обсудят новый санкционный пакет в среду, 6 апреля,

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к руководителям Евросоюза с призывом о скорейшем созыве Европейского Совета для обсуждения преступлений России, совершенных в Киевской области, в частности, в Буче. Результатом этого заседания, по его мнению, должны стать санкции, действительно работающие против преступного режима Путина.

Читайте также: