ЄС обговорить посилення санкції проти Росії після звірств у Бучі

ЄС обговорить посилення санкції проти Росії після звірств у Бучі

Засідання Європейської Ради з приводу нового санкційного пакету відбудеться в середу, 6 квітня.

У Європейському союзі мають намір запровадити додаткові санкції проти Росії після повідомлень про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу окупантів від околиць Києва.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Як розповів дипломат, який знайомий з планами ЄС, суворі каральні заходи проти РФ стануть відповіддю на військові злочини російських загарбників проти беззбройних українських мирних жителів, зокрема, у місті Бучі біля української столиці.

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Серед заходів, які планують запровадити — розширення переліку персональних санкцій, заборона на використання російськими судами портів ЄС, додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв (вугілля, нафта або газ).

Очікується, що посли ЄС обговорять новий санкційний пакет в середу, 6 квітня,

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до керівників Євросоюзу із закликом про якнайшвидше скликання Європейської Ради для обговорення злочинів Росії, скоєних у Київській області, зокрема, у Бучі. Результатом цього засідання, на його думку, повинні стати санкції, які дійсно працюють проти злочинного режиму Путіна.

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