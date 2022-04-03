Грузія не впроваджуватиме економічні санкції проти Росії - прем'єр

Прем'єр Грузії зазначив, що країна враховує свої національні інтереси.

Грузія не планує впроваджувати економічні санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України.

Про це під час візиту до Аджарії заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, передають "Новости-Грузия".

"Ще раз хочу пояснити. Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу", - заявив він.

За словами прем’єра, За останні 30 років на території Грузії військові конфлікти відбувалися тричі, для того, щоб не повторювати помилок, необхідно виявляти велику обережність.

"Нашу політику орієнтовано на світ. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібне сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни", – додав прем'єр.

Однак напередодні, 1 квітня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ.

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