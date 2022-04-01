Грузія приєдналася до санкцій країн Заходу проти Росії

Грузія приєдналася до санкцій країн Заходу проти Росії

Грузинська президентка запевняє, що її країна бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ.

Після 36 днів війни, яку розв’язала Росія в Україні, грузинська влада вирішила доєднатися до міжнародної санкційної політики проти країни-агресора.

Як повідомила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN у четвер, 31 березня, Грузія запровадила проти Росії фінансові санкції.

"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора", - сказала глава держави.

За словами Зурабішвілі, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції, які створюються для підтримки України.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Грузії заявила, що не має наміру вводити санкції проти країни-агресора.

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