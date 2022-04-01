Грузия присоединилась к санкциям стран Запада против России

Грузинская президент уверяет, что ее страна участвует во всех международных финансовых санкциях против РФ.
После 36 дней войны, которую развязала Россия в Украине, грузинские власти решили присоединиться к международной санкционной политике против страны-агрессора.
Как сообщила грузинская президент Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN в четверг, 31 марта, Грузия ввела против России финансовые санкции.
"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", — сказала глава государства.
По словам Зурабишвили, Грузия также поддерживает все международные резолюции, которые создаются для поддержки Украины.
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину власти Грузии заявили, что не намерены вводить санкции против страны-агрессора.
Читайте также: