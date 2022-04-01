Грузия присоединилась к санкциям стран Запада против России

Грузия присоединилась к санкциям стран Запада против России

Грузинская президент уверяет, что ее страна участвует во всех международных финансовых санкциях против РФ.

После 36 дней войны, которую развязала Россия в Украине, грузинские власти решили присоединиться к международной санкционной политике против страны-агрессора.

Как сообщила грузинская президент Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN в четверг, 31 марта, Грузия ввела против России финансовые санкции.

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"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", — сказала глава государства.

По словам Зурабишвили, Грузия также поддерживает все международные резолюции, которые создаются для поддержки Украины.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину власти Грузии заявили, что не намерены вводить санкции против страны-агрессора.

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