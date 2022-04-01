На Херсонщині українські захисники звільнили 11 населених пунктів

Також ЗСУ захопили як трофеї чимало російської техніки.

У Херсонській області українські захисники визволили від окупантів і взяли під контроль 11 населених пунктів.

Про це інформує Угруповання військ "Південь".

Було визволено такі населені пункти Херсонщини:

Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.

Місцеве населення завдяки українським військовим нарешті може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).

"Своєю чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників", — йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ захопили як трофеї чимало російської техніки, зокрема танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.

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