Крім того, звільнено Мар'янівку.

ЗСУ звільнили від окупантів село Колонщина під Києвом.

Про це повідомив волонтер, військовий ЗСУ Юрій Касьянов у Facebook.

"Як і обіцяв односельчанам, ми з Максимом Касьяновим перші сьогодні увійшли до Колонщини та Мар'янівки. Найперші. Навіть раніше спеців. Безпілотна розвідка рулить", - написав він.

Касьянов розповів, що його будинок розграбований, але не окупантами, а місцевими мародерами, за яких вони, до речі, теж воюють.

"Я обіцяв повернутись, і я повернувся. Собака божеволіє від радості, коти лізуть на руки - брудні, недоглянуті, будинок розкритий і розграбований - не руснею, ні, а своїми мародерами, за яких ми теж воюємо. І яких обов'язково знайдемо та жорстоко покараємо. Ми повернулися на одну годину. На шістдесят хвилин. Йдемо далі. Війна не закінчена. Все буде Україна", - зазначив він.

Как и обещал односельчанам, мы - с Максим Касьянов первые сегодня вошли в Колонщину и Марьяновку. Самые первые. Даже раньше спецов. Беспилотная разведка рулит. Опубліковано Юрієм Касьяновим Четвер, 31 березня 2022 р.

Нагадаємо, Збройні сили України фіксують часткове відведення батальйонних тактичних груп російських військ від Києва, тривають заходи щодо звільнення та зачистки від окупантів населених пунктів на Київщині.

Водночас, як зазначив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, ворог залишив на Київщині багато пасток.

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