Міла Куніс і Ештон Кутчер розповіли, як планують далі допомагати Україні

Міла Куніс і Ештон Кутчер розповіли, як планують далі допомагати Україні

Актори переконані, що попереду багато чого потрібно буде зробити, адже війна ще не закінчується.

Голлівудське подружжя Міла Куніс і Ештон Кутчер, які раніше зібрали для українців 30 мільйонів доларів, не збираються на цьому зупинятися.

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Актори розповіли виданню CNN, що кожен може допомогти українцям. Для початку, треба почати бойкотувати міжнародні компанії, які досі працюють в РФ та не планують йти з російського ринку.

"Санкції працюють... А тим часом люди можуть зв'язатися з компаніями, які досі працюють в РФ, і попросити їх піти з російського ринку", - сказала Куніс.

Також подружжя розповіло, що вони збирають 20 тис. бронежилетів, аби відправити їх українській армії.

Окрім цього, актори допомагатимуть українським дітям, які через війну втратили своїх батьків.

"Є ще багато чого, що можна зробити. Це лише початок нашої роботи. Це буде тривала війна, тому що Путін, схоже, не йде у відставку і не розуміє, що він зробив величезну помилку. Ми не збираємося відступати", - сказала Куніс.

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