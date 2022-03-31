Мила Кунис и Эштон Катчер рассказали, как планируют дальше помогать Украине

Актеры убеждены, что впереди многое предстоит сделать, ведь война еще не заканчивается.

Голливудские супруги Мила Кунис и Эштон Катчер, которые ранее собрали для украинцев 30 миллионов долларов, не собираются на этом останавливаться.

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Актеры рассказали, что каждый может помочь украинцам. Для начала нужно начать бойкотировать международные компании, которые до сих пор работают в РФ и не планируют уходить с российского рынка.

"Санкции работают... А между тем люди могут связаться с компаниями, которые до сих пор работают в РФ, и попросить их уйти с российского рынка", — сказала Кунис.

Также супруги рассказали, что они собирают 20 тыс. бронежилетов, чтобы отправить их украинской армии.

Кроме этого, актеры будут помогать украинским детям, которые из-за войны потеряли своих родителей.

"Есть еще много чего, что можно сделать. Это только начало нашей работы. Это будет длительная война, потому что Путин, похоже, не уходит в отставку и не понимает, что он совершил огромную ошибку. Мы не собираемся отступать", — сказала Кунис.

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