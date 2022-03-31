Російські окупанти залишили територію Чорнобильської АЕС та місто Славутич

ЧАЕС перебувала в окупації понад місяць.

Російські окупанти залишили територію Чорнобильської атомної електростанції.

Про це ввечері 31 березня повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває", - ідеться в повідомленні.

Також читайте Солдати РФ без захисту підняли радіоактивний пил на ЧАЕС: працівники станції назвали це самогубством

Раніше Держагенство повідомляло, що "розпочався початок виходу з території ЧАЕС російських окупаційних військ. Відповідні "офіційні" документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу. Під час виходу військ відбувається розграбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв".

"Енергоатом" повідомив, що російські окупанти також залишили місто Славутич.

Водночас є інформація, ніби окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців, яких захопили на ЧАЕС 24 лютого.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал станції перебував у заручниках. 9 березня стало відомо про знеструмлення станції. Згодом живлення вдалося відновити. Росія звозила до ЧАЕС військову техніку та озброєння.

Читайте також: