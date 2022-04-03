Грузия не будет вводить экономические санкции против России – премьер

Грузия не будет вводить экономические санкции против России – премьер

Премьер Грузии сказал, что страна учитывает свои национальные интересы.

Грузия не планирует вводить экономические санкции против Российской Федерации в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Об этом во время визита в Аджарию заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передают "Новости-Грузия".

"Еще раз хочу объяснить. Введение экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, интересов нашего народа", – заявил он.

По словам премьера, за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды, для того чтобы не повторять ошибок, необходимо проявлять большую осторожность.

"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", — добавил премьер.

Однако накануне, 1 апреля, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна участвует во всех международных финансовых санкциях против РФ.

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