4 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

4 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

4 апреля 2022 года – понедельник. 40-й день войны России против Украины. 94-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

4 апреля – Всемирный День бродячих животных. Он инициирован, чтобы показать сочувствие, заботу, а также принять меры для бродячих животных на всей нашей планете.

Также 4 апреля – День создания НАТО. Организация Североатлантического договора Североатлантический Альянс был основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты мира и стабильности.

4 апреля – Дня веб-мастеров. Это неформальное событие, происходящее в первой декаде апреля. Профессиональный праздник веб-мастера возник после 2010 года. Праздничные мероприятия включают в себя теплые дружеские встречи и поздравления коллег.

4 апреля – какой сегодня церковный праздник

4 апреля - день памяти Василия Анкирского / pixabay.com

4 апреля в православном календаре – день памяти Василия Анкирского. Он был священником в городе Анкири и жил в 4 веке. Он просил прихожан не поддаваться ереси, призвал их свято верить тогда, когда арианское учение уже увлекало широкие массы. Арианы собрались и смогли лишить Василия его сана священника за его противостояние. Василия считали человеком опасным для страны, поэтому его привели на суд к императору. На суде он не отказался от своей веры, поэтому его мучили, пока Василий не умер.

Народные традиции

В старину 4 апреля называли днем ​​Василия Солнечного, Василия Подсолнечника, Василия Теплого. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода. Крестьяне пытались именно 4 апреля смотреть, куда текут ручьи от капель, чтобы на этом месте не строить дома – считали, что именно там строительство подмоется. Говорили: "Проложен ход в водице в земную глубину".

Василия "подсолнечником" прозвали потому, что 4 апреля крестьяне за солнцем гадали о будущем урожае. К этому дню обычно зацветает орешник и медуница, а также полностью портится санный путь. Крестьяне говорили: "Василий - выверни оглобли".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 апреля

Какие сегодня именины: Василиса, Василий, Сергей, Клавдий, Таисия, Аглая, Полина, Дарья, София.

4 апреля родились:

1894 год – украинский ученый-энциклопедист; культуролог-славист, философ, литературовед, религиовед, лингвист, исследователь украинской и славянской литератур, немецкой славистики Дмитрий Чижевский;

1898 год – украинско-французский художник еврейского происхождения Абрахам Минчин;

1915 год – украинский политический деятель, член ОУН, Николай Лемик;

1953 год - американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен Квитка Цисик;

1960 год – бандурист, исследователь кобзарства, композитор, дирижер Виктор Мишалов.

Что нельзя делать 4 апреля

Нельзя выносить мусор со двора потому, что можно было навлечь беду.

Также нельзя стирать, ведь люди говорили, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом может залезть всякая нечистота.

Нельзя злоупотреблять мясными блюдами.

Что можно делать 4 апреля

Сегодня было принято чинить свою обувь, а уже изношенную выбрасывали без сожаления. Выносить старую обувь необходимо было только носами вперед. В противном случае верили, что старые проблемы, с которыми приходилось иметь дело в этой обуви, могут вернуться.

В старину в этот день хозяйки пекли калачи из пшеничной муки, по форме напоминающие солнечный диск. С них начиналась каждая трапеза.

Памятные события 4 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 4 апреля:

1103 год – разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом.

1581 год – бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.

1785 год – английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1794 год – во время Польского восстания состоялась битва под Рацлавицами, в которой польские повстанцы под руководством Тадеуша Костюшко победили русское царское войско Денисова и Тормасова.

1881 год – Лос-Анджелес получил статус города.

1887 год – в Лондоне началась Первая Колониальная конференция.

1932 год – после пяти лет исследований профессор Чарлз Глен Кинг из университета города Питтсбург выделил витамин C.

1949 год – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции приняли Североатлантический пакт (дата создания НАТО).

1960 год – на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 Оскаров получил фильм "Бен Гур".

1964 год - сразу 5 первых позиций в хит-параде американского журнала Billboard заняли песни группы "Битлз". Это достижение не смог повторить ни один исполнитель.

1973 год – в Нью-Йорке открыли комплекс Всемирного торгового центра, который спроектировал японский архитектор Минора Ямасаки. Комплекс был разрушен 11 сентября 2001 года в результате террористической атаки.

2004 год – официально активирован украинский язык интерфейса украинской Википедии.

2007 год – состоялось официальное открытие киевского небоскреба, "БЦ Парус".

Народные приметы на 4 апреля