4 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

4 апреля 2022 года – понедельник. 40-й день войны России против Украины. 94-й день.
Какой сегодня день в Украине и мире
4 апреля – Всемирный День бродячих животных. Он инициирован, чтобы показать сочувствие, заботу, а также принять меры для бродячих животных на всей нашей планете.
Также 4 апреля – День создания НАТО. Организация Североатлантического договора Североатлантический Альянс был основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты мира и стабильности.
4 апреля – Дня веб-мастеров. Это неформальное событие, происходящее в первой декаде апреля. Профессиональный праздник веб-мастера возник после 2010 года. Праздничные мероприятия включают в себя теплые дружеские встречи и поздравления коллег.
4 апреля – какой сегодня церковный праздник
4 апреля в православном календаре – день памяти Василия Анкирского. Он был священником в городе Анкири и жил в 4 веке. Он просил прихожан не поддаваться ереси, призвал их свято верить тогда, когда арианское учение уже увлекало широкие массы. Арианы собрались и смогли лишить Василия его сана священника за его противостояние. Василия считали человеком опасным для страны, поэтому его привели на суд к императору. На суде он не отказался от своей веры, поэтому его мучили, пока Василий не умер.
Народные традиции
В старину 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия Подсолнечника, Василия Теплого. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тепло и устанавливалась хорошая погода. Крестьяне пытались именно 4 апреля смотреть, куда текут ручьи от капель, чтобы на этом месте не строить дома – считали, что именно там строительство подмоется. Говорили: "Проложен ход в водице в земную глубину".
Василия "подсолнечником" прозвали потому, что 4 апреля крестьяне за солнцем гадали о будущем урожае. К этому дню обычно зацветает орешник и медуница, а также полностью портится санный путь. Крестьяне говорили: "Василий - выверни оглобли".
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 апреля
Какие сегодня именины: Василиса, Василий, Сергей, Клавдий, Таисия, Аглая, Полина, Дарья, София.
4 апреля родились:
- 1894 год – украинский ученый-энциклопедист; культуролог-славист, философ, литературовед, религиовед, лингвист, исследователь украинской и славянской литератур, немецкой славистики Дмитрий Чижевский;
- 1898 год – украинско-французский художник еврейского происхождения Абрахам Минчин;
- 1915 год – украинский политический деятель, член ОУН, Николай Лемик;
- 1953 год - американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен Квитка Цисик;
- 1960 год – бандурист, исследователь кобзарства, композитор, дирижер Виктор Мишалов.
Что нельзя делать 4 апреля
- Нельзя выносить мусор со двора потому, что можно было навлечь беду.
- Также нельзя стирать, ведь люди говорили, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом может залезть всякая нечистота.
- Нельзя злоупотреблять мясными блюдами.
Что можно делать 4 апреля
- Сегодня было принято чинить свою обувь, а уже изношенную выбрасывали без сожаления. Выносить старую обувь необходимо было только носами вперед. В противном случае верили, что старые проблемы, с которыми приходилось иметь дело в этой обуви, могут вернуться.
- В старину в этот день хозяйки пекли калачи из пшеничной муки, по форме напоминающие солнечный диск. С них начиналась каждая трапеза.
Памятные события 4 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 4 апреля:
- 1103 год – разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом.
- 1581 год – бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие.
- 1785 год – английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.
- 1794 год – во время Польского восстания состоялась битва под Рацлавицами, в которой польские повстанцы под руководством Тадеуша Костюшко победили русское царское войско Денисова и Тормасова.
- 1881 год – Лос-Анджелес получил статус города.
- 1887 год – в Лондоне началась Первая Колониальная конференция.
- 1932 год – после пяти лет исследований профессор Чарлз Глен Кинг из университета города Питтсбург выделил витамин C.
- 1949 год – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции приняли Североатлантический пакт (дата создания НАТО).
- 1960 год – на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 Оскаров получил фильм "Бен Гур".
- 1964 год - сразу 5 первых позиций в хит-параде американского журнала Billboard заняли песни группы "Битлз". Это достижение не смог повторить ни один исполнитель.
- 1973 год – в Нью-Йорке открыли комплекс Всемирного торгового центра, который спроектировал японский архитектор Минора Ямасаки. Комплекс был разрушен 11 сентября 2001 года в результате террористической атаки.
- 2004 год – официально активирован украинский язык интерфейса украинской Википедии.
- 2007 год – состоялось официальное открытие киевского небоскреба, "БЦ Парус".
Народные приметы на 4 апреля
- Если на небе синие облака – будет дождь.
- Снег 4 апреля сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – скорее всего нужно ждать препятствий в урожае, он будет небогатым.
- Снег на муравейнике сошел с северной стороны – жди теплое и длинное лето. Если снег растаял с южной стороны муравейника – примета к тому, что лето будет прохладным.