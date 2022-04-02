Таропрогноз на апрель 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают найти баланс.

Карты Таро появились относительно недавно – несколько столетий назад, однако уже давно стали самым популярным инструментом для гадания.

А для того, чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на месяц – апрель 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца на апрель 2022 года — "Семерка кубков"

"Семерка кубков" принадлежит к младшим арканам карт Таро, то есть тем тайнам Таро, рассказывающим о довольно бытовых вещах в нашей жизни. Масть кубков связана с сердечными делами – любовью и душевными испытаниями. Также она "отвечает" за стихию воды, а в стандартной колоде карт – это червь.

Эта карта говорит о реальности и мечтах. Она призывает в течение следующего месяца задуматься, что для вас реальность, а что мечты? О чем говорят ваши мечты? Мечтаете ли вы о реальном или об иллюзорном? В период кризиса целесообразно пересмотреть свои мечты, чтобы "перетопить" их в горниле испытаний.

Если вы находитесь в отношениях или влюблены по уши, то пришло время насладиться вашими чувствами. Однако следует быть осторожными и не смотреть на все вокруг из-за "розовых очков" любви, чтобы не попасть в сладкие сети иллюзий.

Чаще прислушивайтесь к голосу сердца. Фантазируйте, и тогда картинки из вашего воображения будут иметь шанс обрасти плотью. Идите по пути желаний.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца на апрель 2022 года — "Четверка мечей"

"Четверка мечей", как и предыдущая карта, тоже относится к младшим арканам Таро. Она связана со стихией воздуха, в стандартной колоде карт – это креста. Также мечи рассказывают об испытаниях, интеллектуальном развитии и болезненных временах.

Пора отдохнуть. Подумайте, что поможет вам расслабиться, чтобы иметь силы для работы и движения по карьерной лестнице. Иногда какие-то новации лучше отложить до лучших времен. Смиритесь с тем, что на работе будет торможение, а возможно что-то придется "заморозить".

Берите паузу, жалейте себя, пока не наберетесь сил. А иногда просто ничего не делайте. Относитесь к себе мягко и с любовью, потому что истощенные вы все равно ничего не поделаете. Вам нужно восстановить свои ресурсы, в том числе моральные, чтобы двигаться дальше.

В жизни есть дни, которые нужно просто пережить, то ведите себя спокойно и ожидайте, что подарит вам тишина.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяц на апрель 2022 года — "Тройка пентаклей"

"Тройка пентаклей" также принадлежит к младшим арканам карт Таро. Она "отвечает" за деньги и деньги. В привычной нам бревне – это бубны. А стихия, с которой связана карта – это бубны.

Эта карта говорит о профессионализме, работе в команде и важности планирования. Речь идет о профессиональном росте, получении материальных благ, четкой стратегии, осознании своего потенциала, сотрудничестве со многими людьми и необходимости командного духа. Сейчас важно, чтобы другие осознали ваше мастерство, возможности строить грамотную стратегию, умение успешно сотрудничать с людьми. Если вы хотите получать больше средств – научитесь разбираться в деталях.

Успех будет результатом планирования и работы в команде. Объединяйтесь с другими людьми, чтобы сделать что-нибудь стоящее. Сосредоточьтесь на собственных знаниях. Также говорится, что вскоре вы присоединитесь к важному проекту, в котором вы очень заинтересованы.

Подумайте о создании правильной атмосферы в команде. Гордитесь своими достижениями и радуйтесь талантам и умениям.