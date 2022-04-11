11 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

11 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

11 апреля 2022 года – понедельник. 47-й день войны России против Украины. 101 день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Ею страдают около 10 миллионов человек на планете. В большинстве своем ее обнаруживают у людей после 40, но возможны случаи развития заболевания и в более раннем возрасте. Больше страдают женщины.

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Болезнь Паркинсона является хроническим прогрессирующим заболеванием ЦНС. Впервые это заболевание описал английский врач Джеймс Паркинсон, живший с 1755 по 1824 год. Болезнь приводит к инвалидности, оставляя полную ясность сознания. Происхождение болезни до сих пор не выяснено.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона проходит по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Его цель – информировать население о такой болезни и оказать поддержку больным и их семьям, а также внести свой вклад в преодоление этого страшного недуга.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Инициатором основания этого дня выступила ООН.

11 апреля 1945 г. заключенные концентрационного лагеря Бухенвальд восстали против гитлеровцев и вышли на свободу. В годы Второй мировой войны на территории Германии и оккупированных стран действовало более 14 тысяч концлагерей. За это время через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов – граждане бывшего Советского Союза.

11 апреля – какой сегодня церковный праздник

11 апреля - день памяти Илиопольского диакона священномученика Кирилла

11 апреля в церковном календаре – день памяти Илиопольского диакона священномученика Кирилла. Дата по народному календарю называется день Березы или день Кирилла.

Жил Кирилл в Финикийском городе Илиополе в IV веке. Диакон Кирилл в царствование равноапостольного Константина Великого уничтожил многие идолы в городе Илиополе. За это он был убит при Юлиане Отступнике. Язычники рассекли его тело и, как дикие звери, кусали его, за что Господь наказал мучителей слепотой, язвами и другими страшными болезнями.

Также по религиозному календарю сегодня, 11 апреля, верующие чтят память священномученика Марка, епископа Арефуссийского. Он прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческий храм, на месте которого возвел христианскую церковь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 апреля

Какие сегодня именины: Марко, Кирилл, Остап, Иван, Исаак, Потап, Филипп, Евстахий.

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11 апреля родились:

1913 год – украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета Владимир Хоткевич;

1958 год – украинская композиторша, заслуженный деятель искусств Украины Анна Гаврилец;

1997 год – украинский певец Mélovin.

Что нельзя делать 11 апреля

Не стоит физически работать, убирать дома и на приусадебной территории.

В этот день запрещено посещать развлекательные мероприятия.

Нельзя ругаться и говорить нехорошие слова.

Что можно делать

В этот день понаблюдайте за деревьями. Если первой до 11 апреля опушилась вьюнка, значит, ожидается засушливое лето, а если первая зазеленела ольха – предвещает дождливые летние месяцы.

Проведите генеральную уборку и избавьте свой дом от негатива.

Памятные события 11 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 11 апреля:

1597 год - в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко.

1868 год - был отменен сегунат в Японии

1899 год - Испания передает Пуэрто-Рико Соединенным Штатам Америки

1915 год - на экраны США выходит фильм с участием Чарли Чаплина "Бродяга", именно там появился персонаж, который позже стал "визиткой" Чаплина.

2008 год - впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в прямом эфире телеканала "Интер"

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

На Руси на 11 апреля приходился праздник березы, потому и назвали день Берещения. Считалось, что березовый сок на Берещение имеет целительную силу. Кто сегодня ранним утром отправится в березовую рощу и соку напьется, тот будет здоров и счастлив весь год. Несколько веточек березы прихватывали с собой домой:

верили, если воткнуть их в крышу дома или уложить на чердаке, то жилье не пострадает от ударов молнии;

в случае болезни ребенка надо легонько ударить его березовой ветвью, он и поправится;

несколько веточек нужно воткнуть в землю в огороде, чтобы летом был богатый урожай.

Живущим в частных домах желательно 11 апреля во дворе посадить березку. Она будет отпугивать нечистую силу и привлекать в семью благополучие.

Приметы: