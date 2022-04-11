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Астрологический прогноз на 11 апреля

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Астрологический прогноз на 11 апреля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергетический поток этого дня настолько силен, что не каждый сможет с ним справиться. Моральные и физические силы необходимо держать под контролем, иначе спровоцированная ими активная деятельность вместо пользы может принести вред. В работе важно нацеливаться не на результат, а на процесс, в противном случае желаемых итогов достичь не удастся. 

Символ дня: пламенный меч. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеванийнеобходимо без промедления принять меры, рекомендованные лечащим врачом. 

Сны дня: характеристика снов нынешней ночи зависит от эмоциональной окраски, которую они будут нести. Позитивное "послевкусие" станет свидетельством того, что человек все в жизни делает правильно, и наоборот. 

Афоризм дня: "У человека, который не знает, куда хочет идти, нет попутного ветра" (Сенека). 

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ настойчивости, надежности и стабильности. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие силу минералов и полудрагоценных камней. 

Табу дня: нельзя ронять столовые приборы – даже случайно упавшая вилка может стать плохой приметой. 

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