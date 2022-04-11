Астрологічний прогноз на 11 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетичний потік цього дня настільки сильний, що не кожен зможе впоратися з ним. Моральні та фізичні сили необхідно тримати під контролем, інакше спровокована ними активна діяльність замість користі може зашкодити. У роботі важливо націлюватися не на результат, а на процес, інакше бажаних результатів досягти не вдасться.

Символ дня: полум'яний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: зелений.

Щасливі камені дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань – необхідно без зволікання вжити заходів, рекомендованих лікарем.

Сни дня: характеристика снів цієї ночі залежить від емоційного забарвлення, яке вони нестимуть. Позитивний "післясмак" стане свідченням того, що людина все в житті робить правильно, і навпаки.

Афоризм дня: "У людини, яка не знає, куди хоче йти, немає попутного вітру" (Сенека).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ наполегливості, надійності та стабільності.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують силу мінералів та напівдорогоцінного каміння.

Табу дня: не можна упускати столові прилади – навіть виделка, що випадково впала, може стати поганою прикметою.

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