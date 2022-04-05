Місяць Дерев'яного Дракона: що на нас чекає в цей час

5 квітня починається місяць Дерев'яного Дракона за китайським календарем, який триватиме до 5 травня.

Він захоплює частину зодіакальних знаків Овна і Тельця, що позначиться на подіях, які відбуваються. Про те, що чекає на нас у цей час, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Характеристика Дерев'яного Дракона

Головна якість Дерев'яного Дракона – непередбачуваність: навіть уранці неможливо передбачити, що станеться увечері, а про те, щоб віщувати події на кілька днів наперед, і не йдеться. Головне, не піддаватися емоціям, які можуть бити через край, а діяти відповідно до доказів розуму: мудрість про те, що спочатку потрібно сім разів відміряти і лише потім "різати", має стати девізом цього часу. Успіх прийде до тих, хто вміє маневрувати в обставинах, що змінюються, пристосовуючись до перманентних змін — впертість і прямолінійність демонструвати не час. Велика ймовірність значної кількості приємних подій, але це не означає, що досягти результатів буде легше легкого – щоб отримати бажане доведеться попрацювати.

Що нам обіцяє стихія Дерева

Багато чого в нашому житті в цей період залежатиме від стихії, яка характеризує знак Дракона в цей час – це дерево. Вона говорить про те, що мрії збуватимуться, а надії – виправдовуватимуться. Все буде складатися легко, без напруженості, начебто за помахом чарівної палички. Навіть якщо щось не вийде з першого разу, не варто переживати – зрештою, все утвориться.

Про що не варто забувати у компанії Дерев'яного Дракона

Чим би не довелося займатись у цей час, головне – не допускати імпровізацій та не сподіватися на натхнення. Будь-яка дія – як професійної, так і особистої якості – необхідно ретельно готувати, зваживши всі можливі за і проти і намагаючись максимально передбачити можливі наслідки. Також, працюючи на результат і викладаючись на всі сто відсотків, необхідно пам'ятати про відпочинок: сили потрібно не лише витрачати, а й відновлювати.

Головне – пам'ятати про здоров'я

Астрологи попереджають, що протягом місяця Дерев'яного Дракона необхідно пам'ятати про своє здоров'я. Насамперед варто побоюватися сильних вітрів – вони не найкраще можуть впливати на самопочуття. Якщо немає можливості уникнути перебування на вітрі, потрібно одягти на шию шовковий шарф або хустку: як не дивно це може прозвучати, але саме така тонка – як у прямому, так і переносному сенсі – матерія є найкращим захистом від стихії вітру.

У місяць Дерев'яного Дракона також можуть нагадати про себе такі органи, як шлунок, підшлункова залоза та селезінка. У лютому та березні мало у кого була можливість правильно харчуватися та витримувати рівне емоційне тло, тому велика ймовірність того, що пов'язані з ними захворювання загостряться, особливо якщо вони є хронічними. Рекомендується дотримуватися дієти, хороший результат також дасть короткочасне голодування. Від кисломолочних та квашених продуктів у цей час взагалі потрібно відмовитися, замінивши їх солодкими овочами (морква, гарбуз та картопля), виробами з пшениці та медом.

Бажано також не зловживати алкогольними напоями та сильнодійними ліками, вони погано вплинуть на стан печінки та жовчного міхура.

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