На Луганщині через обстріли горять житлові багатоповерхівки

Ліквідують загоряння рятувальники.
У Луганській області через інтенсивні обстріл бойовиками сталося декілька пожеж.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, у Попасній через обстріл сталося загоряння в житловому будинку з шостого по восьмий поверхи. У Сєвєродонецьку рятувальники ліквідували пожежу в житлових будинках та гаражах.
Пожежа в квартирі також сталася у Тошковці, а у Лисичанську деблакували двері та евакуювали з житлового приміщення людину.
Тим часом у селище Нижнє чрезвычайники привезли місцевим мешканцям понад чотири тонни води.
“Співробітники ДСНС продовжують допомагати мирному населенню та розвозити гуманітарні набори до укриттів. Знеструмленими залишаються 30 населених пунктів, водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково у Гірській громаді та Лисичанську”, - розповіли в ДСНС України.
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