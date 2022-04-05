На Луганщині через обстріли горять житлові багатоповерхівки

На Луганщині через обстріли горять житлові багатоповерхівки

Ліквідують загоряння рятувальники.

У Луганській області через інтенсивні обстріл бойовиками сталося декілька пожеж.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, у Попасній через обстріл сталося загоряння в житловому будинку з шостого по восьмий поверхи. У Сєвєродонецьку рятувальники ліквідували пожежу в житлових будинках та гаражах.

Пожежа в квартирі також сталася у Тошковці, а у Лисичанську деблакували двері та евакуювали з житлового приміщення людину.

Тим часом у селище Нижнє чрезвычайники привезли місцевим мешканцям понад чотири тонни води.

“Співробітники ДСНС продовжують допомагати мирному населенню та розвозити гуманітарні набори до укриттів. Знеструмленими залишаються 30 населених пунктів, водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково у Гірській громаді та Лисичанську”, - розповіли в ДСНС України.

Читайте також: