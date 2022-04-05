Зеленський зустрівся з українськими ЗМІ: головні тези інтерв'ю

Президент поспілкувався з українськими журналістами.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 квітня, зустрівся з журналістами українських медіа. Він розповів про варварські злочини окупантів, про те, що їм неодмінно доведеться за все відповісти, про мужність українського народу, нашу боротьбу й плани з відновлення країни.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв'ю.

Попри злість говорити з Росією необхідно, аби зупинити війну і не втратити українські території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри звірства, які чинили окупанти на наші території, переговори з Росією будуть тривати, аби змусити винних відповісти за свої злочини.

Зеленський анонсував створення спільної з ЄС комісії

Україна домовилася, що буде створена спільна з Європейським Союзом комісія, яка буде розслідувати злочини російської армії в Київській області.

Навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, Росія через два роки може повернутися

Зеленський заявив, що гарантії безпеки потрібні, але навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, Росія через два роки може повернутися. Президент наголосив, що ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама.

"Цього не буде": Зеленський про вступ України до НАТО

Також читайте Зеленський назвав ціну, яку доведеться заплатити за взяття силою окупованого Донбасу

Зеленський заявив, що Україна готова хоч завтра вступити до НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося і не станеться.

"Якщо завтра нам запропонують вступити до НАТО, не гратись знову з нашим життям, а серйозно, будемо значить вступати. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль", - сказав він.

Зеленський про різні позиції у переговорах з РФ

Зеленський наголосив, що Україна та Росія мають різні позиції щодо майбутнього Донецької та Луганської областей у переговорах про припинення війни. Він вчергове підкреслив, що партнери України також повинні працювати для припинення війни в Україні.

Про плани Росії щодо Донбасу та півдня України

Росія після провалу перших планів хоче захопити Донбас та південь України. Наразі там йде скупчення військ, сказав Зеленський.

"Вони не зайняли цю частину, вони – хочуть зайняти Донбас. Донбас і південь країни, і коридор до Криму, і Херсонську область, і Запорізьку область. Нам зрозуміло, що вони роблять. Для того, щоб їм це вдалося, вони битимуться за Донбас. Маріуполь для нас – життя, місто, а для них – це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", - розповів президент.

Зеленський пояснив, що буде з Кримом упродовж 15 років, які хочуть виділити на вирішення цього питання

Домовитися з Росією одразу по всіх питаннях наразі неможливо. Тому потрібно щоденно працювати над цим спільно з країнами-гарантами. Упродовж цього часу Україна та Росія будуть змушені знайти рішення дипломатичним шляхом, пояснив Зеленський.

Зеленський не впевнений, що Лукашенко не вступить у війну

Немає впевненості у тому, що Білорусь відкрито не вступить у російську війну проти України. Зеленський наголосив на тому, що народ Білорусі проти війни з Україною.

Про кадрову політику в регіонах під час війни

Голава держави високо оцінив роботу місцевого керівництва, зауваживши, що жоден голова ОВА нікуди не втік попри напад РФ. За його словами, влада багато зробила, щоб голови ОВА об'єдналися з мерами та деякими правоохоронцями.

Водночас, він зауважив, що на жаль, Україна втратила декого з місцевого керівництва через катування і вбивство окупантами.

Росія відкинула деякі пункти, бо зрозуміла, що ми на це не погодимось - Зеленський про перемовини в Стамбулі

Російська сторона під час цих перемовин відкинула деякі свої пункти, зробивши кілька кроків назад, адже зрозуміла, що Україна на них не погодиться.

"Я б не сказав, що все те, що було озвучено у Стамбулі, так воно і йде, тому що є багато деталей, дуже багато деталей", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що вважатиме перемогою України у війні з Росією

Перемогою у війні Росії проти України можна вважати повернення до тієї точки, яка була станом на 23 лютого 2022 року, а також чітке розуміння подальших перемовин щодо тимчасово окупованих українських територій, сказав Зеленський.

Читайте також: