Зеленський розповів про плани Росії щодо Донбасу та півдня України

Окупанти намагатимуться захопити Донбас.

Росія після провалу перших планів хоче захопити Донбас та південь України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови зі ЗМІ 5 квітня.

"Щодо Донбасу – йде скупчення військ. Однозначно, там немає ніякої іншої мети, ми чітко це розуміємо. І тут великої стратегії у Росії нема. Вони не зайняли цю частину, вони – хочуть зайняти Донбас. Донбас і південь країни, і коридор до Криму, і Херсонську область, і Запорізьку область. Нам зрозуміло, що вони роблять. Для того, щоб їм це вдалося, вони битимуться за Донбас. Маріуполь для нас – життя, місто, а для них – це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", - розповів Зеленськиий.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що говорити з Росією необхідно, аби зупинити війну і не втратити українські території.

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