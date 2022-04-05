"Цього не буде": Зеленський про вступ України до НАТО

"Цього не буде": Зеленський про вступ України до НАТО

Зеленський зазначив, що Україна буде будувати гарантії безпеки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова хоч завтра вступити до НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося і не станеться.

Про це він сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

За словами президента, для України безпековий союз важливий. Про це він говорив генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу та лідерам держав, від яких залежить вступ до Альянсу.

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"Якщо завтра нам запропонують вступити до НАТО, не гратись знову з нашим життям, а серйозно, будемо значить вступати. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас, захистити життя. Ми і так можемо себе захистити, ми це вже розуміємо. Але захистити всіх людей - це задача складніша", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент повідомив, що Україна відкинула ультиматуми Росії, а в Кремлі зрозуміли, що вони тут не працюють.

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