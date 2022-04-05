"Этого не будет": Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Зеленский отметил, что Украина будет строить гарантии безопасности.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если предложат, но этого не произошло и не будет.
Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.
По словам президента, для Украины союз безопасности важен. Об этом он говорил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и лидерам государств, от которых зависит вступление в Альянс.
"Если завтра нам предложат вступить в НАТО, не играть снова с нашей жизнью, а серьезно, будем значит вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас, защитить жизнь. Мы и так можем себя защитить, мы это уже понимаем. Но защитить всех людей – это задача посложнее", — сказал Зеленский.
Напомним, что президент сообщил, что Украина отвергла ультиматумы России, а в Кремле поняли, что они здесь не работают.
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