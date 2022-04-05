Зеленский встретился с украинскими СМИ: главные тезисы интервью

Президент пообщался с украинскими журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 апреля, встретился с журналистами украинских медиа. Он рассказал о варварских преступлениях оккупантов, о том, что им непременно придется за все ответить, о мужестве украинского народа, нашей борьбе и планах по восстановлению страны.

ТСН.ua собрал главные тезисы с интервью.

Несмотря на злость говорить с Россией необходимо, чтобы остановить войну и не потерять украинские территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на зверства, которые совершали оккупанты на нашей территории, переговоры с Россией будут продолжаться, чтобы заставить виновных ответить за свои преступления.

Зеленский анонсировал создание совместной с ЕС комиссии

Украина договорилась, что будет создана совместная с Европейским Союзом комиссия, расследующая преступления российской армии в Киевской области.

Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться

Зеленский заявил, что гарантии безопасности нужны, но даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться. Президент подчеркнул, что мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само.

"Этого не будет": Зеленский о вступлении Украины в НАТО

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Зеленский заявил, что Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если предложат, но этого не произошло и не произойдет.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО, не играть снова с нашей жизнью, а серьезно, будем значит вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не произошло, к сожалению", — сказал он.

Зеленский о разных позициях в переговорах с РФ

Зеленский подчеркнул, что Украина и Россия имеют разные позиции относительно будущего Донецкой и Луганской областей в переговорах о прекращении войны. Он в очередной раз подчеркнул, что партнеры Украины также должны работать для прекращения войны в Украине.

О планах России по Донбассу и югу Украины

Россия после провала первых планов хочет захватить Донбасс и юг Украины. Сейчас идет скопление войск, сказал Зеленский.

"Они не заняли эту часть, они хотят занять Донбасс. Донбасс и юг страны, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область. Нам понятно, что они делают. Для того, чтобы им это удалось, они будут биться за Донбасс. Мариуполь для нас – жизнь, город, а для них – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", — рассказал президент.

Зеленский объяснил, что будет с Крымом в течение 15 лет, которые хотят выделить на решение этого вопроса

Договориться с Россией сразу по всем вопросам пока невозможно. Поэтому нужно ежедневно работать над этим вместе со странами-гарантами. В течение этого времени Украина и Россия будут вынуждены найти решение по дипломатическому пути, пояснил Зеленский.

Зеленский не уверен, что Лукашенко не вступит в войну

Нет уверенности в том, что Белоруссия открыто не вступит в российскую войну против Украины. Зеленский отметил, что народ Беларуси против войны с Украиной.

О кадровой политике в регионах во время войны

Глава государства высоко оценил работу местного руководства, заметив, что ни один глава ОВА никуда не сбежал, несмотря на нападение РФ. По его словам, власти многое сделали, чтобы председатели ОВА объединились с мэрами и некоторыми правоохранителями.

В то же время, он отметил, что, к сожалению, Украина потеряла некоторых из местного руководства из-за пыток и убийства оккупантами.

Россия отбросила некоторые пункты, потому что поняла, что мы на это не согласимся — Зеленский о переговорах в Стамбуле

Российская сторона во время этих переговоров отбросила некоторые свои пункты, сделав несколько шагов назад, поскольку поняла, что Украина на них не согласится.

"Я бы не сказал, что все то, что было озвучено в Стамбуле, так и идет, потому что есть много деталей, очень много деталей", — сказал президент.

Зеленский объяснил, что сочтет победой Украины в войне с Россией

Победой в войне России против Украины можно считать возвращение к той точке, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года, а также четкое понимание дальнейших переговоров о временно оккупированных украинских территориях, сказал Зеленский.

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