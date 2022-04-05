Зеленский объяснил, что сочтет победой Украины в войне с Россией

Украина должна быть отбита до точки на 23 февраля 2022 года, говорит президент.

Победой в войне России против Украины можно считать возвращение к той точке, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года, а также четкое понимание дальнейших переговоров о временно оккупированных украинских территориях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со СМИ 5 апреля.

"Я сочту победой и вооруженных сил, и народа, и дипломатии, и целого общества, если мы первую часть любых договоренностей, которые случатся, или которые не случатся, что там будет в будущем – никто не знает, но если мы отобьем все наше государство до той точки, о которой я сказал (по состоянию на 23 февраля, до начала полномасштабного вторжения РФ, — ред.) И будем иметь хотя бы понимание, о чем мы будем говорить в следующее время о временно оккупированных территориях – я считаю, что это победа", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о планах России по Донбассу и югу Украины.

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