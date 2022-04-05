"Я живу цим": Зеленський повідомив, чим надихається під час війни

Зеленський каже, що спершу він не розумів, як окупанти можуть чинити такі звірства, але потім у нього щодня почав накопичуватися гнів.

Президент України Володимир Зеленський поділився, чим надихається під час війни.

Про це український лідер сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

За словами президента, його надихає сім'я, але через війну нині він мало спілкується з дружиною і дітьми. Крім того, каже Зеленський, його надихають віра в перемогу України над російськими окупантами, а також гнів і ненависть до путінських катів.

"Сім'я надихає. 5+5 програма називається у нас. Десь 5 хв зранку і 5 хв ввечері - ось і все наше спілкування. Гнів надихає. У мене гнів не з Бучі. Це трагедія, але ми бачили деякі речі від першого дня. Спочатку я не міг розуміти як так можна, а потім паралельно щоденне накопичування гніву, але воно надихає. Найголовніше, щоб ти за гнівом не робив якісь висновки, якісь кроки. Тому що від тебе залежить багато речей і багато людей. Ти не можеш собі дозволити витрачати час на результати твого гніву. Ненависть надихає. Кажуть, щоб не можна, щоб у людини було таке відчуття, особливо у віруючої людини, нехай пробачать, я живу цим. Ну і велика віра в перемогу, велика віра, що ми їх розірвемо", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про особисте життя і спілкування з сім'єю в умовах війни.

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