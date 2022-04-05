"Це історичний крок": Данія висилає 15 російських дипломатів

Аби виїхати з країни російські дипломати мають 14 днів.

Уряд Данії висилає з країни 15 російських дипломатів ради ж власної безпеки.

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Про це заявив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод після засідання комітету із зовнішньої політики, повідомляє Politiken.

За його словами, російським дипломатам дали два тижні для того, аби вони покинути Данію.

"Це історичний крок, який ми робимо тут з боку Данії, але ми також робимо це відповідно до великої кількості інших європейських країн, тому що ми хочемо захистити нашу безпеку і безпеку Данії", - заявив глава МЗС Данії.

Нагадаємо, Франція слідом за Німеччиною видворила низку дипломатів Росії.

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