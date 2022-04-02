Болгарія відсилає секретаря посольства Росії через шпигунство

Дипломат "здійснював на території країни діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини".

Болгарія дала першому секретарю російського посольства в Софії 72 години на те, аби він покинув країну, через причетність посадовця до шпигунства.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

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Так, речниця уряду Болгарії Лена Бориславова підтвердила, що ввечері 1 квітня заступнику очільника російського посольства Філіпу Воскресенському повідомили про те, що чиновник є персоною нон грата в Болгарії.

У Генпрокуратурі повідомили, що дипломат "здійснював на території країни діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини".

Слід зазначити, що це останнє відсилання чиновника з російського посольства в Софії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше Нідерланди також видворили 17 російських дипломатів за шпигунство.

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