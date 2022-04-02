Індекс ділової активності в РФ впав до мінімуму двох років

Індекс ділової активності в РФ впав до мінімуму двох років

Темпи падіння експортних замовлень стали одними з найбільших за історію спостережень.

Виробнича активність у РФ у березні впала до дворічного мінімуму, підрахувало рейтингове агентство S&P Global. Причина – збільшення термінів постачання та гостра нестача матеріалів.

Про це пише Reuters.

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Індекс ділової активності (PMI) обробних галузей РФ у березні знизився до 44,1 пункту з 48,6 пункту у лютому. Це найважливіше скорочення виробничої активності з травня 2020 року.

Падіння активності пояснюється різким збільшенням термінів постачання продукції та повʼязаної з цим гострою нестачею матеріалів. Темпи падіння експортних замовлень стали одними з найбільших за історію спостережень, зазначають аналітики S&P Global. У березні помітно посилився інфляційний тиск: вартість сировини зростала швидкими темпами, зокрема через несприятливий обмінний курс. Зростання відпускних цін стало найпомітнішим із січня 2003 року, кажуть аналітики.

Нагадаємо, Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення до України. За даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

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