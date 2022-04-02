Индекс деловой активности в РФ упал до минимума двух лет

Индекс деловой активности в РФ упал до минимума двух лет

Темпы падения экспортных заказов стали одними из самых больших за историю наблюдений.

Производственная активность в РФ в марте упала до двухлетнего минимума, подсчитало рейтинговое агентство S&P Global. Причина – увеличение сроков поставки и острая нехватка материалов.

Об этом пишет Reuters.

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Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте снизился до 44,1 пункта с 48,6 пункта в феврале. Это самое важное сокращение производственной активности с мая 2020 года.

Падение активности объясняется резким увеличением сроков поставки продукции и связанной с этим острой нехваткой материалов. Темпы падения экспортных заказов стали одними из самых больших в истории наблюдений, отмечают аналитики S&P Global. В марте заметно усилилось инфляционное давление: стоимость сырья росла быстрыми темпами, в частности из-за неблагоприятного обменного курса. Рост отпускных цен стал самым заметным с января 2003 года, говорят аналитики.

Напомним, Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину. По данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия в скором времени не сможет расплатиться со своими долгами.

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