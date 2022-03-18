Агентство S&P снизило рейтинг России до преддефолтного

S&P снизило рейтинг России до CC с CCC-.

Международное рейтинговое агентство S&PS&P в четверг снизило рейтинг России до CC с CCC-, поскольку страна сообщила о трудностях с выплатой долга по своим еврооблигациям 2023 и 2043 годов, деноминированных в долларах.

Проблемы с платежами России связаны с международными санкциями из-за вторжения ее в Украину, сообщает агентство. Санкции снизили имеющиеся валютные резервы страны и ограничили ее доступ к мировой финансовой системе.

Об этом сообщает Reuters.

"Хотя публичные заявления Минфина России свидетельствуют о том, что правительство сейчас пытается перевести выплаты обладателям облигаций, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, которые должны оплатить в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с подобными техническими трудностями", - сообщило агентство.

Агентства Fitch и Moody's также выразили обеспокоенность по поводу способности России выполнить свои долговые обязательства при снижении рейтинга страны на несколько степеней в начале марта.

Fitch сообщило во вторник, что рейтинги России будут дополнительно снижены до "ограниченного дефолта", если выплаты не будут производиться в долларах США в соответствии с начальными условиями до конца 30-дневного льготного периода.

Напомним, Россия решила выплатить $117 млн по долговым обязательствам по своим замороженным активам.

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