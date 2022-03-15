Российская VK Company Limited сообщила о возможном дефолте

3 марта Лондонская биржа приостановила торговлю акциями роскомпаний, в частности VK.

VK Company Limited сообщила о возможном дефолте.

VK – российская технологическая компания. Среди ее активов социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», онлайн игры: Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн, ArcheAge, Perfect World и Lost Ark, картографический сервис Maps.me, мессенджер ICQ, мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла», каршеринг YouDriv.

Причиной называют то, что 3 марта Лондонская биржа приостановила торговлю акциями роскомпаний, в частности VK. Поэтому владельцы ценных бумаг могут потребовать погасить их облигации с начислением процентов.

"Компания намерена как можно скорее настроить переговоры со всеми держателями обязательств для обсуждения возможных альтернатив реализации обязательств владельцев права на предоставление к погашению и поддержке контактов с их сторон, используя адрес ниже", — написано в заявлении соцсети.

В своем заявлении компания пишет, что если не выплатит основной долг по облигациям и процентам в течение 14 дней, наступит дефолт.

Напомним, экономика страны-агрессорки серьезно страдает.

Российский фондовый и финансовый рынки очень остро отреагировали на агрессию со стороны России. Рубль – на историческом минимуме.

Рынок акций России обвалился на 50%, Сбербанк и Газпром потеряли более 55% стоимости. Главный индикатор фондового рынка страны агрессора – РТС – имеет отметку 616. Мосбиржа остановилась на 1616 году.

Также, к лидерам по обвалу попали компании: "ЛУКойл" с потерей в 47%, торговая сеть "Магнит" 45,2%, "Яндекс" с показателем 42,5% и VK 41,6%. Начала дорожать нефть – ее цена почти достигла 100 долларов за баррель.

Курс рубля обвалился до 88 за доллар, что стало новым историческим минимумом и 99 к евро. Так что новый пакет санкций и паника на рынке начинают действовать.