Російська VK Company Limited повідомила про можливий дефолт 

3 березня Лондонська біржа зупинила торгівлю акціями роскомпаній, зокрема VK.

VK Company Limited повідомила про можливий дефолт.

VK – російська технологічна компанія. Серед її активів соціальні мережі «ВКонтакті» та «Одноклассники», онлайн-ігри: Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн, ArcheAge, Perfect World та Lost Ark, картографічний сервіс Maps.me, мессенджер ICQ, мобільний сервіс безплатних оголошень «Юла», каршеринг YouDriv.

Причиною називають те, що 3 березня Лондонська біржа зупинила торгівлю акціями роскомпаній, зокрема VK. Через це власники цінних паперів можуть вимагати погасити їхні облігації з нарахуванням відсотків.

"Компанія має намір як можна скоріше налаштувати переговори з усіма держателями зобов’язань для обговорення можливих альтернатив реалізації зобов’язань власників права подання до погашення та підтримки контактів з їх сторін, використовуючи адресу нижче", – написано у заяві соцмережі.

У своїй заяві компанія пише, що якщо не виплатить основний борг за облігаціями та відсотки протягом 14 днів, настане дефолт.

Нагадаємо, економіка країни-агресорки серйозно страждає.

Російський фондовий та фінансовий ринки дуже гостро відреагували на агресію зі сторони Росії. Рубль – на історичному мінімумі.

Ринок акцій Росії обвалився на 50%, “Сбербанк” та ”Газпром” втратили понад 55% вартості. Головний індикатор фондового ринку країни агресора – РТС – має позначку 616. Мосбіржа зупинилась на 1616.

Також, до лідерів з обвалу потрапили компанії: “Лукойл” з втратою у 47%, торгова мережа “Магніт” 45,2%, ”Яндекс” з показником 42,5% та VK 41,6%. Натомість почала дорожчати нафта – її ціна майже досягла 100 доларів за барель.

Курс рубля обвалився до 88 за долар, що стало новим історичним мінімумом, та 99 до євро. Тож новий пакет санкцій та паніка на ринку починають діяти.