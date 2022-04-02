Болгария отсылает секретаря посольства России через шпионаж

Дипломат "осуществлял на территории страны деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".
Болгария дала первому секретарю российского посольства в Софии 72 часа на то, чтобы он покинул страну из-за причастности чиновника к шпионажу.
Об этом сообщает The Sofia Globe.
Так, спикер правительства Болгарии Лена Бориславова подтвердила, что вечером 1 апреля заместителю главы российского посольства Филиппу Воскресенскому сообщили о том, что чиновник является персоной нон грата в Болгарии.
В Генпрокуратуре сообщили, что дипломат "осуществлял на территории страны деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".
Следует отметить, что это последняя отсылка чиновника из российского посольства в Софии с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, ранее Нидерланды также выдворили 17 российских дипломатов за шпионаж.
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